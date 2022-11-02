Проект по массовой застройке аэропорта Северный может стартовать в ближайшее время

— Территория аэропорта Северный, где планируется массовая жилая застройка, не обеспечена инфраструктурой. В этом камень преткновения, который тормозит реализацию проекта. Как только вопрос по сетям будет решен — площадка будет развиваться, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

При этом он добавил, что развитие площадки начнется в ближайшее время.

— Площадка находится в собственности у инвесторов, но мы рассматриваем возможности для привлечения бюджетных средств для создания инфраструктуры на площадке аэропорта Северный, — пояснил Колмаков, отвечая на вопрос журналистов.

— Необходимо провести исследования изменений потоков автотранспорта в связи с застройкой «Северного», разработать инфраструктурные решения… Чтобы избежать негативных последствий для северной части Новосибирска, просим приостановить выдачу разрешений на строительство до проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности будущих жителей территории, — заявляли депутаты.

Напомним, летом 2021 года депутаты Госдумы, Заксобрания области и горсовета Новосибирска, избранные на территориях Калининского, Железнодорожного и Заельцовского районов, подписали обращение на имя губернатора области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя с требованием взять под контроль ситуацию с планирующейся застройкой бывшего аэропорта Северный компанией «СДС Финанс» на площади 215 га. На первом этапе на территории в 35 га застройщик планировал возвести в ЖК «Легендарный Северный» жилой дом на 102 квартиры, школу и 3 детсада: встроенный на 220 мест и 2 отдельно стоящих на 60 мест каждый.

В декабре 2021 года городские и областные депутаты рассмотрели и раскритиковали проект застройки аэропорта, представленный инвестором.

В ходе обсуждения начальник управления архитектуры и градостроительства Минстроя области Дмитрий Тимонов заявлял, что региону важно комплексное развитие территории.

— Почему бы не заключить соглашение о комплексном развитии, определить сроки? Мэрия возьмет обязательства по строительству дорог, соцобъектов. Исходя из этого сложится объем ввода, который мы можем себе позволить для данной территории. Нагрузка ляжет не только на городской, но и на областной бюджет. Поэтому, думаю, в рамках комиссии по комплексному развитию следует разграничить условия между сторонами, — говорил чиновник.

Однако муниципальные депутаты заявляли, что город не готов на себя полностью брать такие обязательства.

— У нас все северное направление, если ехать из города, практически замыкается на двух крупных магистралях: Красном проспекте и улице Жуковского, — говорил председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский. — Строительство и продолжение этих дорог, желательно с развязками, — это просто необходимые меры. Дмитрий Сергеевич (Тимонов) веселую фразу сказал: «Пусть мэрия возьмет на себя обязательства…». Нет, вы берите на себя обязательства в рамках области, потому что наш бюджет, особенно в части капитального строительства, в части дорожной инфраструктуры, зависит либо от субъектового, либо от федерального бюджета.

О комплексном развитии территории как более приемлемом сценарии говорил депутат Заксобрания, зампредседателя строительного комитета Илья Поляков.

— Эту территорию нужно рассматривать в полном объеме. Я полностью поддерживаю предложение: накрывать это все КРТ, которое подразумевает взаимные обязательства застройщика, муниципалитета и областного правительства, где очень четко синхронизированы темпы строительства дорог, социальной инфраструктуры, — пояснял Поляков.

На пресс-конференции 1 ноября Алексей Колмаков сообщил, что развитие инфраструктурных проектов входит в список приоритетных направлений работы строительной отрасли региона на ближайшую перспективу. Из федерального бюджета за 3 года на создание инфраструктуры регион получит более 17 млрд рублей. Около 5,5 млрд из них планируется вложить в площадку жилмассива «Клюквенный», которая расположена недалеко от аэропорта Северный.

Кроме того, в этом же районе Новосибирска запланировано строительство еще нескольких крупных жилмассивов.

Ранее редакция рассказывала о том, как строители и ресурсоснабжающие организации планируют синхронизировать работы на новых территориях.