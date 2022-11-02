«Фабрика ФАВОРИТ» начала поставлять продукцию на кондитерские предприятия

— Мы уже запустили регулярные отгрузки нескольким кондитерским производствам. Сейчас они отрабатывают рецептуры с нашими продуктами, это, безусловно, длительный процесс, но мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество, — говорит директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Ранее эмитент отмечал, что линейка спредов и маргаринов имеет хорошие перспективы не только в розничной торговле, но и в оптовой продаже для кондитерских производств. В третьем квартале компания начала сотрудничество с такими кондитерскими предприятиями, как «Манжери», «Скоморохи», «Вкус детства», «Мадам СюКре», «Бердский ХК», «Царство вкуса», «Куличики» и «Чашка кофе», поясняет финансовый консультант ООО «Юнисервис Капитал».

— Мы посетим имеющихся клиентов: и тех, с кем сотрудничаем в течение продолжительного периода, и тех, кому недавно провели первые отгрузки. Уверены, что мы, как минимум, укрепим имеющиеся партнерские взаимоотношения, как максимум, сможем увеличить объемы поставляемой продукции, — заявляет Борис Дегтярев.

Кроме того, новосибирское предприятие планирует расширить присутствие на Дальнем Востоке.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» основана в 2004 году, производит свежие сыры и масложировую продукцию, как под собственными торговыми марками, так и под торговыми марками партнеров. В частности, продукция предприятия поставляется в сети «Фермер-Центр», «Мария- Ра», «Ярче» и др.

Ранее редакция рассказывала о планах еще одного новосибирского производителя поставлять сыры в Саудовскую Аравию.