Huawei больше не поставляет смартфоны в Россию

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может полностью покинуть российский рынок, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Компания больше не поставляет смартфоны и другую технику (планшеты, ноутбуки, телевизоры и т.д.).

По словам, Гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, Huawei еще с весны прекратила продажу базовых станций для сотовой связи. Некоторые единицы техники все еще можно приобрести в официальном магазине бренда, но это лишь при наличии остатков прежних поставок.

Отсутствие новых партий может стать причиной закрытия онлайн-магазина компании, считает эксперт.

В июне компания Huawei приступила к закрытию своих магазинов на территории России. Причиной тогда послужило истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок, а также снижение спроса на продукцию компании в стране, поясняли в компании.

До этого Huawei сократила поставки в Россию телекоммуникационного оборудования. Компания является одним из мировых лидеров на рынке технологий связи 5G, поэтому российские мобильные операторы испытывали сложности с заключением новых контрактов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении СВО в Украине. В ответ Запад приступил к поэтапному введению многочисленных экономических и индивидуальных санкций, а также регулярно поставляет оружие и военную технику Киеву. По словам российского президента, санкции нанесли ощутимый удар по всей мировой экономике.

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