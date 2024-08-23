Аналитики одной из крупнейших торговых площадок раскрыли самые популярные у новосибирцев услуги в 2024 году

15 августа в Новосибирске состоялся пресс-завтрак на тему «Как онлайн-площадки помогают сибирякам развивать бизнес в сфере услуг?». В ходе мероприятия представители «Авито Услуг» и агентства маркетинговых исследований ORO выяснили, как выглядит рынок исполнителей услуг в Сибири, и пришли к выводу, что больше всего исполнителей работают в сфере красоты и здоровья. Вторая по популярности сфера ― IT, дизайн и маркетинг. И замыкает тройку лидеров сфера обучения.

Что же касается объема заказов, то здесь превалируют транспортные, бьюти- и образовательные услуги.

Если говорить об итогах первого полугодия текущего года, то, по данным «Авито Услуг», спрос на услуги специалистов в разных областях в столице Сибири вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом в тройку самых популярных специалистов вошли мастера ногтевого сервиса, парикмахеры и эксперты в области консалтинга (обсуждение юридических, финансовых и других вопросов, как правило, связанных с бизнесом).

Кроме того, были отмечены динамично развивающиеся по уровню спроса категории услуг, в которые вошли услуги по обучению в сфере IT и программирования, ремонту и обслуживанию посудомоечных машин, а также ремонту вентиляций.

Екатерина Блинцова, менеджер проектов отдела изучения клиентского опыта и покупательского поведения ORO, рассказала, что рынок услуг буквально захвачен частниками. В отдельных категориях их доля от всех провайдеров ― не менее 90%. При этом микробизнес, являясь вторым типом провайдеров по объему заказов и первым по выручке, на треть состоит из ИП, работающих в одиночку.

— В итоге рынок услуг со стороны исполнителей практически на 3/4 (73%) представлен одиночками, — заключила эксперт.

По словам Артема Кумпеля, старшего управляющего директора «Авито Услуг», рост рынка онлайн-услуг особенно заметен в сфере грузоперевозок, обучения и услуг по продвижению бизнеса в интернете, что стало возможным благодаря развитию онлайн-инструментов.