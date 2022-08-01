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Аналитики посчитали, кто из новосибирских депутатов Госдумы чаще всего голосовал «ЗА»

  • 01/08/2022, 10:13
Автор:
новости Новосибирска
А кто лидирует по количеству пропусков в голосовании.

Центр политической конъюнктуры (ЦКП) проанализировал, как депутаты отработали весеннюю сессию 2022 года. Шоковый характер работы Госдумы отразился и на интенсивности принимаемых решений. Руководство нижней палаты парламента не смогло распределить нагрузку равномерно по месяцам. Наиболее продуктивным стал июнь, тогда парламентарии провели 638 голосования. При этом в июне прошло и больше всего пленарных заседаний — 10, говорится в результатах исследования.

— Депутаты стали чаще голосовать за принятие тех или иных законопроектов. Доля голосов «ЗА» в сравнении с осенней сессией 2021 года выросла практически на 14 п. п., с 61,91% до 75,88%. При этом доля голосов «ПРОТИВ» снизилась с 2,37% до 1,41%. Снизилось и число случаев, когда депутаты не принимают участие в голосовании (в силу отсутствия на пленарном заседании или по причине нежелания голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ»), с 35,27% до 21,91%, — комментируют аналитики ЦКП. —  При этом консолидация результатов голосований достигается не за счет какой-то одной из фракций, абсолютно все парламентские партии стали чаще голосовать «ЗА».

В рейтинге депутатов, чаще других голосующих «ЗА», самое высокое место из новосибирцев занимает Виктор Игнатов — 120. Он поддержал 84,68% предложений, вынесенных на рассмотрение Госдумы. На 148 месте Александр Жуков (83,94%), на 174 Дмитрий Савельев (82,22%), на 275 Олег Иванинский (75,37%), на 292 Александр Аксененко (73,43%). Наименее активно «ЗА» на весенней сессии голосовал Ренат Сулейманов — 314 место (72,02%). Напомним, четверо первых депутатов представляют в нижней палате парламента партию «Единая Россия», Аксененко — «Справедливая Россия – За правду», Сулейманов — КПРФ.

Судя по данным ЦКП, чаще всего «ПРОТИВ» по-прежнему голосуют депутаты от КПРФ: первые 39 мест рейтинга занимают коммунисты. У Рената Сулейманова 13 место (3,56%). На 76 месте находится Александр Аксененко (2,51%), на 153 Виктор Игнатов (1,2%), на 339 Дмитрий Савельев (0,89%), на 389 Олег Иванинский (0,73%). Меньше всего голос против инициатив, вынесенных на рассмотрение Госдумы у Александра Жукова — 440 место (0,31%).

Эксперты ЦКП также составили рейтинг депутатов, которые пропускают голосования. При этом в аналитической записке подчеркивается, что не обязательно парламентарии при этом пропускают сессию. Они могут просто не голосовать по данному вопросу.

Из новосибирцев чаще всего пропускал голосование Ренат Сулейманов — 147 место или 24,16% вопросов. Далее следуют Дмитрий Савельев — 261 место (16,89%), Александр Жуков — 280 место (15,74%), Виктор Игнатов — 317 место (14,12%). Наибольшее активно из новосибирцев выражал свою позицию Александр Аксененко — у него 446 место. Аксененко пропустил голосование всего по 9,57% вопросам.

Напомним, всего в весеннюю сессию 2022 года депутаты провели 36 пленарных заседаний и проголосовали по 1912 вопросам.

Эксперты ЦКП ожидают, что весенний всплеск консолидации голосования «ЗА» осенью должен качественно трансформироваться в новую сущностную позицию парламентских партий, каждая из которых уже сейчас пытается занять свою собственную нишу в реалиях новой повестки.

— Консолидированное голосование по ключевым для государства вопросам сохранится, но в повестке работы парламентариев появится больше разнообразных инициатив, нацеленных на демонстрацию самости партии, — прогнозируют аналитики центра. —Пространство серой зоны сократится. Пространство нейтралитета, когда депутаты не голосовали по законопроектам или же воздерживались от принятия решения, будет сокращаться и дальше. Отсутствие позиции в современных условиях может быть интерпретировано как позиция «против».

При этом в Центре политической конъюнктуры уверены, что повышение темпов работы парламента продолжится. Правительство будет предлагать оперативные меры реагирования на новые вызовы, связанные с санкционным давлением. Перевод работы в формат тактического управления повышает количество принимаемых решений, что отразится и на количестве законопроектов, которые будут рассматривать депутаты.

 

Ранее редакция сообщала о том, что предложил депутатом Заксобрания Новосибирской области обсудить на осенних сессиях губернатор региона.

Иллюстрация — скрин из доклада ЦКП

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика депутаты Госдума голосование


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