Губернатор предложил парламенту «сверить часы» по самым спорным темам

Подводя итоги последней в этом сезоне внеочередной сессии регионального парламента, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил депутатам в начале нового сезона, в сентябре, обсудить два важных вопроса и принять по ним принципиальные решения, так как от них будет зависеть дальнейшая законотворческая и бюджетная деятельность. По словам главы региона, он готов обсуждать эти темы, как на заседаниях фракций, так и на расширенном президиуме.

Концессией по больному

— Все проекты по концессиям и ГЧП очень сложные, долгосрочные и требуют стратегических решений, которые мы (Исполнительная власть. — Ред.) должны принимать совместно с парламентам. Разбираться с этими концессиями будут те, кто придет после нас через 10-15 лет, поэтому все должно быть зафиксировано «на берегу» и иметь статус регионального закона, обязательного к исполнению. Я предлагал это в 2018 году и сейчас считаю, что снова нужно вернуться к этой теме, чтобы закон охватывал все долгосрочные инвестпроекты, где есть участие региона и частных партнеров, — заявил Травников.

Первая тема —Он был принят в 2018 году и очень жестко проходил через региональный парламент.

Он также предложил обсудить практику реализации проектов концессий и ГЧП в регионе и принять решение по будущим инициативам, с их использованием.

— Это актуальный вопрос. Несмотря на некоторый негативный фон и имидж, который сформировался у ГЧП и концессий в Новосибирской области, у этих инструментов есть преимущества, позволяющие снизить нагрузку на бюджет, — пояснил губернатор. — Если бы не было концессий, мы в этом году не смогли бы использовать инфраструктурные кредиты. Так как по обычной схеме алгоритм действий предусматривает следующие шаги: включение в бюджет, в госпрограмму, разработка ПСД. И только после этого — подача заявки на федеральные деньги. При таком раскладе в 2022 году средства мы бы не получили. Напомню, условия реструктуризации бюджетных кредитов очень жесткие — мы должны их выбрать в течение 2 лет. Мы могли потерять возможность их получить.

— Это все равно, что застегиваться в рукавицах. Процесс администрирования таких проектов гораздо более сложный. Но совершенствовать законодательство нужно, чтобы в будущем к этому не возвращаться, — подчеркнул Травников.

При этом Травников признал, что концессии и ГЧП являются серьезной нагрузкой на исполнительную и законодательную власть. При реализации проекта в рамках госзаказа в процессе участвуют 2 стороны: заказчик и подрядчик. В ГЧП, концессии — 4 участника, плюс контролировать их нужно в 2 раза чаще.

Напомним, камнем преткновения между законодательной и исполнительной властью в завершившемся сезона стала «мусорная» концессия. Кроме того, очень много вопросов возникало по поводу строительства школ, поликлиник и четвертого моста.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив принял это предложение благосклонно, отметив, что депутаты и так хотели поднимать вопрос о реализации концессий по новым ценам в сентябре-октябре.

Бюджетный передел

Еще одна крайне горячая тема — подходы к формированию бюджетной политики региона на ближайшие 3 года. Андрей Травников напомнил про бурные обсуждения исполнения бюджета 2021 года, которые начались в июне 2022-го, хотя были известны в конце января. Он также сообщил, что правительство уже приступило к формированию бюджета на 2023-2025 годы.

— В сентябре правительству и депутатам уже нужно согласованно двигаться по формированию бюджета. Для этого мы должны определиться, по какому сценарию пойдем: консервативному или оптимистичному. Будем учитывать все возможные риски или принимать более смелые решения, как при формировании бюджета 2019 года, — пояснил он. — Попрошу департаменты правительства и комитеты регионального парламента проанализировать, как мы принимали бюджет с 2017 года, чтобы обсуждать этот вопрос более детально.

Напомним, в июне на публичных слушаниях депутаты раскритиковали правительство за то, что область не использовала в 2021 году 15 млрд рублей. В конце июня, после внесения в парламент первых поправок в бюджет 2022 года, депутаты заявили, что недовольны новым размером резервного фонда, который вырос с 2,9 до 26 млрд рублей. При этом министра финансов Виталия Голубенко заподозрили в излишнем оптимизме. На июльской сессии депутаты «зарубили» поправку правительства о резервном фонде.

Ранее редакция рассказывала, что вице-спикер Заксобрания предупреждал членов правительства: если не будут учтены замечания законодательной власти по «мусорной» концессии, то это наложит отрицательный оттенок на решение базовых «бюджетных» вопросов. В итоге вопрос удалось урегулировать, и сегодня новый проект концессии был рассмотрен на внеочередной сессии.