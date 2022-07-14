Рекламодателям

Губернатор предложил парламенту «сверить часы» по самым спорным темам

  • 14/07/2022, 13:00
Автор:
новости Новосибирска
И обсудить их в сентябре, не затягивая процесс.

Подводя итоги последней в этом сезоне внеочередной сессии регионального парламента, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил депутатам в начале нового сезона, в сентябре, обсудить два важных вопроса и принять по ним принципиальные решения, так как от них будет зависеть дальнейшая законотворческая и бюджетная деятельность. По словам главы региона, он готов обсуждать эти темы, как на заседаниях фракций, так и на расширенном президиуме.

Концессией по больному

Андрей Шимкив: «У нас нет задачи прижать исполнительную власть»

Первая тема — закон об управлении госимуществом. Он был принят в 2018 году и очень жестко проходил через региональный парламент.

— Все проекты по концессиям и ГЧП очень сложные, долгосрочные и требуют стратегических решений, которые мы (Исполнительная власть. — Ред.) должны принимать совместно с парламентам. Разбираться с этими концессиями будут те, кто придет после нас через 10-15 лет, поэтому все должно быть зафиксировано «на берегу» и иметь статус регионального закона, обязательного к исполнению. Я предлагал это в 2018 году и сейчас считаю, что снова нужно вернуться к этой теме, чтобы закон охватывал все долгосрочные инвестпроекты, где есть участие региона и частных партнеров, — заявил Травников.

Он также предложил обсудить практику реализации проектов концессий и ГЧП в регионе и принять решение по будущим инициативам, с их использованием.

— Это актуальный вопрос. Несмотря на некоторый негативный фон и имидж, который сформировался у ГЧП и концессий в Новосибирской области, у этих инструментов есть преимущества, позволяющие снизить нагрузку на бюджет, — пояснил губернатор. — Если бы не было концессий, мы в этом году не смогли бы использовать инфраструктурные кредиты. Так как по обычной схеме алгоритм действий предусматривает следующие шаги: включение в бюджет, в госпрограмму, разработка ПСД. И только после этого — подача заявки на федеральные деньги. При таком раскладе в 2022 году средства мы бы не получили. Напомню, условия реструктуризации бюджетных кредитов очень жесткие — мы должны их выбрать в течение 2 лет. Мы могли потерять возможность их получить.

новости Новосибирска

Андрей Шимкив: Семка — не Знатков, не обманет…

При этом Травников признал, что концессии и ГЧП являются серьезной нагрузкой на исполнительную и законодательную власть. При реализации проекта в рамках госзаказа в процессе участвуют 2 стороны: заказчик и подрядчик. В ГЧП, концессии — 4 участника, плюс контролировать их нужно в 2 раза чаще.

— Это все равно, что застегиваться в рукавицах. Процесс администрирования таких проектов гораздо более сложный. Но совершенствовать законодательство нужно, чтобы в будущем к этому не возвращаться, — подчеркнул Травников.

Напомним, камнем преткновения между законодательной и исполнительной властью в завершившемся сезона стала «мусорная» концессия. Кроме того, очень много вопросов возникало по поводу строительства школ, поликлиник и четвертого моста.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив принял это предложение благосклонно, отметив, что депутаты и так хотели поднимать вопрос о реализации концессий по новым ценам в сентябре-октябре.

Бюджетный передел

Еще одна крайне горячая тема — подходы к формированию бюджетной политики региона на ближайшие 3 года. Андрей Травников напомнил про бурные обсуждения исполнения бюджета 2021 года, которые начались в июне 2022-го, хотя были известны в конце января. Он также сообщил, что правительство уже приступило к формированию бюджета на 2023-2025 годы.

— В сентябре правительству и депутатам уже нужно согласованно двигаться по формированию бюджета. Для этого мы должны определиться, по какому сценарию пойдем: консервативному или оптимистичному. Будем учитывать все возможные риски или принимать более смелые решения, как при формировании бюджета 2019 года, — пояснил он. — Попрошу департаменты правительства и комитеты регионального парламента проанализировать, как мы принимали бюджет с 2017 года, чтобы обсуждать этот вопрос более детально.

новости Новосибирска

Поправки в бюджет: депутаты недовольны размером резервного фонда

Напомним, в июне на публичных слушаниях депутаты раскритиковали правительство за то, что область не использовала в 2021 году 15 млрд рублей. В конце июня, после внесения в парламент первых поправок в бюджет 2022 года, депутаты заявили, что недовольны новым размером резервного фонда, который вырос с 2,9 до 26 млрд рублей. При этом министра финансов Виталия Голубенко заподозрили в излишнем оптимизме. На июльской сессии депутаты «зарубили» поправку правительства о резервном фонде.

 

Ранее редакция рассказывала, что вице-спикер Заксобрания предупреждал членов правительства: если не будут учтены замечания законодательной власти по «мусорной» концессии, то это наложит отрицательный оттенок на решение базовых «бюджетных» вопросов. В итоге вопрос удалось урегулировать, и сегодня новый проект концессии был рассмотрен на внеочередной сессии.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

617

Рубрики : Экономика Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика политика концессия госимущество власть бюджет


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

Для упрощения поиска и учета.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирская компания получила грант на инновационный зонд для криминалистики

Он также необходим для медицины и научных исследований.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

С участием бизнес-омбудсмена.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Внутренний рынок металла полностью перестраивается

В какие сферы смещается объем заказов?
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

14/07/2022, 15:48

Новосибирская компания получила грант на инновационный зонд для криминалистики

14/07/2022, 14:54

В частных лабораториях Новосибирска сформировался дефицит реагентов для алергопроб

14/07/2022, 14:30

Новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры

14/07/2022, 14:12
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

14/07/2022, 15:19

«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

14/07/2022, 11:55

Tele2 увеличила емкость платформы big data на 40% при помощи RT.DataLake

14/07/2022, 11:35
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска