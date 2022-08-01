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Регистрация кандидатов в депутаты Заксобрание завершилась

  • 01/08/2022, 09:30
новости Новосибирска
В Новосибирской области определился пул кандидатов для участия в дополнительных региональных выборах

— Все 14 кандидатов, которые подавали документы на выдвижение и регистрацию для участия в довыборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области по одномандатным округам №4 и №10, зарегистрированы, — сообщил облизбирком.—  12 кандидатов представляют шесть политических партий, 2 были выдвинуты в порядке самовыдвижения

Итоговый список кандидатов:

По одномандатному округу №4 — Руслан Федореев (ЛДПР), Лариса Путина («Партия пенсионеров»), Виталий Новоселов («Единая Россия»), Андрей Филимошкин («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Зарембо (КПРФ), Надежда Приходько («Новые люди»), Евгений Гутов (самовыдвижение), Константин Терещенко (самовыдвижение);

По одномандатному округу №10 — Антон Перевалов (ЛДПР), Вячеслав Василенко («Справедливая Россия – За правду»), Эдуард Кожемякин («Партия пенсионеров»), Андрей Биль («Единая Россия»), Наталья Пинигина («Новые люди»), Алексей Бердников (КПРФ).

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева  («Единая Россия»).

Фото из группы облизбиркома ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика заксобрание выборы


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