В Mitsubishi прокомментировали перспективы запуска производства машин в России

Mitsubishi Motors не собирается возобновлять производство автомобилей в России.

— Производство автомобилей Mitsubishi в России было приостановлено с апреля 2022 года, и мы официально решили не возобновлять его, — цитирует Юсуке Кавамото, генерального менеджера по глобальным коммуникациям компании, издание Autonews.ru.

Топ-менеджер заявил, что сейчас нет возможности предоставить дополнительную информацию.

Издание, ссылаясь на российский офис «ММС Рус» (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России), сообщает, что деятельность Mitsubishi в стране продолжается, за исключением официальных поставок автомобилей. Компания сохраняет гарантийные обязательства и полное сервисное обслуживание, отметили в офисе.

Автомобили Mitsubishi в России производили на заводе «ПСМА Рус», открытом в 2009 году, до 2022-го. Там собирали модели Outlander и Pajero Sport.

30 мая главред журнала «За рулём» Максим Кадаков развенчал слухи о возвращении Toyota на российский рынок. Он подчеркнул, что дилеры привозят машины в страну, оплачивая коммерческий утильсбор и предоставляя гарантию на два года, за которую производитель ответственности не несёт.

Стоит отметить, что в Новосибирске находиться один официальный дилер брендаMitsubishi Motors — «Фастар» на Станционной.

Ранее редакция сообщала о том, что в Роспатенте очередь на регистрацию брендов европейских компаний. Большинство регистрируют товарные знаки вплоть до 2034 года.