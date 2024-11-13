В трёх районах Новосибирска снесены незаконные постройки и киоск

В трёх районах Новосибирска были демонтированы несколько самовольных построек. Работы проводились в Октябрьском, Ленинском и Дзержинском районах.

На улице Большой, дом 276а, была ликвидирована станция технического обслуживания, так как у предпринимателя истёк срок действия договора на аренду земельного участка. Площадь незаконно занятого участка составила более 256 квадратных метров.

Также в Дзержинском районе на ул. Приисковой, 52, снесены самовольные постройки, общая площадь которых составляла более 150 кв. метров.

— В Октябрьском районе демонтировали торговый павильон на ул. Высоцкого, 38. Предприниматель вел коммерческую деятельность без договора на земельный участок и согласия собственника — города Новосибирска, — говорится в сообщении мэрии.

В Новосибирске продолжаются работы по демонтажу и сносу незаконно установленных временных сооружений.

На данный момент ликвидировано уже более 250 таких объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что должник снес хостел в Новосибирске, чтобы отдохнуть за границей.