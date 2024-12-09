Аналитики ВТБ ждут сокращения продаж легковых авто в России в 2025 году

За последние два года российский авторынок демонстрировал активный рост, и его структура практически вернулась к уровню начала 2022 года. Однако в 2025 году этот сектор экономики вновь столкнётся с трудностями.

Аналитики ВТБ сообщают, что в следующем году продажи новых автомобилей составят около 1,3 миллионов единиц. Это на 10% меньше, чем в 2024 году, но на четверть больше, чем в 2023-м, и почти вдвое больше, чем в 2022.

Структура рынка автокредитования, согласно прогнозам ВТБ, останется прежней. В следующем году доля сделок на покупку новых легковых автомобилей составит около половины. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был равен 42%, а в 2022-м — всего 12,5%.

— В следующем году авторынок будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. В то же время продажи будут стимулировать субсидированные программы автопроизводителей и господдержка, за счет развития, которых купить новое авто можно будет на более выгодных условиях, — прокомментировал Константин Каракаев, вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ.

Среди других положительных факторов, влияющих на рынок, он отметил рост активности россиян, обусловленный окончанием сроков краткосрочных и среднесрочных депозитов.

Ранее редакция сообщала о том, что средний платеж по автокредиту в Сибири превысил 54 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.