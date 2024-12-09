Жители Новосибирска вновь жалуются на перебои с интернетом

Новосибирцы жалуются на перебои в работе «Электронного города». Обрыв в работе интернета происходит уже несколько дней.
В комментариях паблика компании люди размещают комментарии по поводу ситуации.
— Сайт выдает ошибку.
— У кого-нибудь работает интернет?
Под постами представители компании говорят, что не фиксируют массовых сбоев.
— Для диагностики неполадки просим Вас связаться с нами, – говорится в сообщении организации.
Однако и тут местные жители натыкаются на проблемы. Во время звонка в компанию робот сообщает о перебоях.
Напомним, что в течение недели, начиная с 6 октября, внутренние системы интернет-провайдера «Электронный город» подвергались мощной внешней DDoS-атаке. Это привело к перебоям в работе услуг связи на части территории Новосибирска и Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что сервисы ВГТРК оказались под атакой хакеров. В результате атаки были недоступны интернет и телефонная связь.
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