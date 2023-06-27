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В Новосибирскую область поставят 8 поездов Ласточка

  • 27/06/2023, 12:04
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В Новосибирскую область поставят 8 поездов Ласточка
Всего в ближайшие годы в регион должно поступить 22 новых электропоезда.

— Общий парк подвижного состава АО «Экспресс-пригород» составляет 41 электропоезд. Средний срок службы — 28 лет. За 2022 год парк увеличен на 2 единицы — до 43 электропоездов, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Василий Круковский.

В рамках замены вагонно-моторного подвижного состава, по его словам, до 2035 года ОАО «РЖД» планирует поставить в регион 22 новых электропоезда. Из них 16 серии ЭП2ДМ — электропоезда постоянного тока производства «Демиховского машиностроительного завода», 6 — серии «Ласточка».

Напомним, в пригородных электропоездах Западно-Сибирской железной дороги в 2022 году было перевезено более 20.2 млн пассажиров. Это на 3,5% больше, чем в 2021 году и на 18,2% превышает уровень 2020 года. По объему перевозок регион находится на 4 месте в стране. Перевозки в городской черте в минувшем году выросли на 5,6% к уровню предыдущего года, составив более 5,8 млн пассажиров. Пассажирооборот в пригородном сообщении вырос на 5%.

Железнодорожники предлагали создать в регионе кольцевой туристический маршрут , а также открыть железнодорожный маршрут до Кемерова.

Ранее редакция сообщала о планах запустить поезда серии «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом. 

Фото с официального телеграм-канала ОАО «Российские железные дороги»

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : Экспресс-пригород пригородное сообщение поезд Ласточка Новосибирск


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