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«Этот год должен стать революционным»: в Новосибирске направят рекордные суммы на ремонт тротуаров

  • 02/06/2023, 13:36
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Ремонт тротуаров в Новосибирске
Всего в течение сезона в городе планируется отремонтировать почти 100 объектов.

— Ремонту тротуаров в Новосибирске долгое время не уделялось внимание. Средства на них выделялись по остаточному принципу. Этот год должен стать революционным в объемах проведения ремонта пешеходных зон и тротуаров, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Из городского бюджета на эти цели в 2023 году выделено 145 млн рублей. В планах — ремонт 70 объектов. По результатам торгов контракт заключен о ООО «Дорсиб Плюс». На 8 объектах работа завершена, на 9 идет.

Завершить ремонт и восстановление тротуаров в мэрии планируют до 20 сентября.

Кроме того, 50 млн рублей на ремонт тротуаров Новосибирску выделено из областного бюджета. На эти деньги планируется отремонтировать 26 объектов. Сейчас по ним идут конкурсные процедуры. Итоги планируется подвести в конце июня.

Ремонт тротуаров

В Новосибирске увеличат расходы на тротуары

Напомним, решение увеличить финансирование работ по ремонту тротуаров в Новосибирске было принято в 2022 году. В марте депутаты горсовета Новосибирска анонсировали выделение на тротуары из городского и областного бюджетов 2023 года общей суммы в 600 млн рублей, в связи с чем обращались за «подмогой» к региональному правительству.

— Мы попросили, чтобы в следующем году выделили 100 млн рублей на тротуары — как из областного, так и из городского бюджета, — сообщал председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Договорились, что это будет на протяжении трех лет. В общей сложности получается 600 млн рублей. За три года тротуары можно привести в порядок.

По данным пресс-службы Территориального управления автомобильных дорог, в 2023 году на дорогах Новосибирской области обустроят 5700 метров тротуаров. Работы выполнят в рамках областной программы повышения безопасности дорожного движения.

Тротуарами оборудуют участки следующих автомобильных дорог:

  • «21 км а/д «К-17р» — Верх-Тула» в Новосибирском районе;
  • а/д «Новосибирск — Тулинский» в Новосибирском районе;
  • а/д «73 км а/д «К-17р» — Верх-Ирмень» в Ордынском районе;
  • а/д «54 км а/д «Р-256» — Завьялово — Факел Революции» (с.Бурмистрово) в Искитимском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что движение пешеходов в районе ремонта моста через реку Тулу запрещено. 

Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя


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