Анатолий Локоть окончательно покинул поста мэра Новосибирска

Анатолий Локоть окончательно покидает свой пост главы Новосибирска.

Напомним, что 24 января — это последний день отпуска с последующим увольнением.

На данный момент временно исполняющим обязанности мэра Новосибирска исполняет вице-мэр Олег Клемешов. После 24 января проведут конкурс на выбор нового градоначальника.

Как сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Локоть получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач.

Напомним, что 4 декабря прошлого года горосовет Новосибирска принял порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра города.

Ранее редакция сообщала о том, что более 7,5 тысяч горожан рассказали о том, каким они хотят видеть мэра Новосибирска.