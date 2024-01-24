Более 7,5 тысяч горожан рассказали о том, каким они хотят видеть мэра Новосибирска

В опросе о том, каким должен быть лучший мэр Новосибирска, который проводил горсовет, приняли участие 7569 человек.

Как выяснилось более 89% новосибирцам не хватает в городе чистоты, на втором месте по запросу – создание единого архитектурного облика Новосибирска.

По мнению большинства опрошенных, Новосибирск должен развиваться как культурная и научная столица Сибири, а также как крупнейший логистический центр.

Подавляющее большинство опрошенных уверены, что мэру Новосибирска обязательно нужно высшее образование. При этом 42% заявили, что он не обязательно должен иметь опыт государственной и муниципальной службы

Ключевые личные качества мэра – честность, неподкупность, лидерство и способность принимать решения, а также способность к жёсткому контролю подчиненных и служб.

Ключевые критерии успешности работы мэра – рост экономики, снижение уровня преступности, повышение безопасности, рост туристической привлекательности.

30% опрошенных не исключили, что мэр может быть из другого города, 29% уверены, что главой Новосибирска может быть только новосибирец. 24% уверены, что для участия в выборах мэра человек должен прожить в городе не менее 10 лет, 14% — не менее 3 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что выборы мэра горсовет Новосибирска планирует объявить на сессии 14 февраля.