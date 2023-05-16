Контейнерные площадки Новосибирска завалены крупногобаритным мусором

— В ходе проведения весенней уборки города, с общегородского санитарного дня 22 апреля по настоящее время, были убраны придомовые территории более 6000 многоквартирных домов. В надлежащее состояние приведены 2978 контейнерных площадок. В то же время в связи с погодными условиями была отмечена достаточно низкая активность жителей, и оттаивание грунта привело к более позднему накоплению твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, — сообщила на оперативном совещании заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Наталья Коженкова.

По ее словам, в итоге в настоящий момент в городе сложилась достаточно сложная ситуация: многие контейнерные площадки завалены мешками с мусором и крупногабаритными отходами. Увеличилось количество обращений в Единую диспетчерскую службу. За неделю, с 8 по 14 мая, поступили 34 звонка, тогда как неделей ранее — 23.

— Сейчас на линию выведен весь транспорт МУП «Спецавтохозяйство» для уборки крупногабаритных отходов. Ранее вы давали поручение главам районов взять на контроль эту ситуацию и отработать с управляющими организациями и ТСЖ, но очевидно, что этого недостаточно. Прошу дать дополнительное поручение и в целях стабилизации ситуации организовать на полигонах МУП САХ прием по пропускам, — говорит Коженкова.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что в этом году из-за погоды субботник не удалось уложить в один день и по срокам уборка города затянулась.

— Сейчас на контейнерных площадках скапливаются результаты уборочных и благоустроительных работ. Ситуация ненормальная, поэтому даю поручение продолжить работу по приему мешков с территории города нашими полигонами. Прошу это зафиксировать и по крайней мере на неделю продлить эту работу, — предупредил Локоть. — Главам администраций — взять работу на контроль. Это системная проблема, давайте предпримем меры, чтобы исправить положение.

Напомним, непосредственно в весеннем субботнике приняли участие 66423 жителя Новосибирска. Для уборки были привлечены 759 единиц техники. Вывезены 3357 тонн мусора и грязи. После субботника и санитарных дней мусор вывозится на полигоны бесплатно для УК и ТСЖ.

Отметим, что накануне апрельских субботников «Российский экологический оператор» (РЭО) предупреждал, что ветки, деревья, шины и строительные отходы нельзя складывать в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО).

— В период активных субботников всегда значительно возрастает количество заявок регоператору на вывоз отходов, диспетчерские службы работают в усиленном режиме. Регоператоры вывозят отходы с контейнерных площадок, которые входят в специализированные муниципальные реестры, а также из временных мест сбора отходов в рамках субботников, — поясняли в компании. — Все это существенно увеличивает нагрузку на региональных операторов и может повлиять на качество оказания ими услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в целом.

Ранее редакция сообщала, что «Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный мусорный полигон, а также исполняет обязанности регоператора Новосибирской области.