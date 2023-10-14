Дожди ожидаются в воскресенье в Новосибирске

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает новосибирцев в выходные дни 14-15 октября.

По данным Яндекс Погоды, 14 октября в Новосибирске пройдёт небольшой дождь, а температура достигнет +11°. Скорость ветра с утра составит 4,5 м/с, а вечером — 3,5 м/с.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу небольшие, местами умеренные дожди. В Новосибирске дожди сегодня синоптики не ожидают.

Что касается воскресенья, 15 октября, то по данным Яндекс.Погоды, в регионе ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +7°. Днем она поднимется до +8°, а вечером опустится до +6°. Западно-Сибирский гидрометцентр отмечает, что ночью с 14 на 15 октября преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.

— В эти выходные метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный, — передают синоптики.

Понедельник и вторник на будущей неделе ожидаются холодными, пасмурными и дождливыми, но температура пока будет держаться плюсовая.