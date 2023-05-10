Андрей Андреев: «Проигрыш — это повод задуматься и начать все с начала»

У члена правления, руководителя проектов Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрея Андреева за плечами опыт получения нескольких грантов от Фонда президентских грантов, а также региональных субсидий. Все они направлены на поддержку семей с детьми.
Проект «Помочь не таким, как все! Социализация и интеграция детей с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры» в 2019 году поддержан субсидией Министерства труда и социального развития Новосибирской области:
Своим опытом Андрей делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».
Андрей Андреев, член правления, руководитель проектов Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» с 2017 года, член правления региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Новосибирской области» с 2022 года.
Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».
Фото и видео предоставлены Новосибирским отделением Опоры России
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