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Андрей Андреев: «Проигрыш — это повод задуматься и начать все с начала»

  • 10/05/2023, 16:17
Гранты для бизнеса
Для реализации социально-значимых проектов идеально подходят гранты.

У члена правления, руководителя проектов Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрея Андреева за плечами опыт получения нескольких грантов от Фонда президентских грантов, а также региональных субсидий. Все они направлены на поддержку семей с детьми.

  • «Семейный Юрист», 498 000 руб.;
  • «Я, как ВСЕ!» — социализация и интеграция детей ОВЗ средствами адаптивной физической культуры, Арт — терапией и профилактика эмоционального выгорания у родителей с детьми с ОВЗ, 498500 рублей;
  • «Давайте жить дружно» — социализация и интеграция детей ОВЗ средствами игротерапии и профилактики тревожности, эмоционального выгорания у родителей с детьми с ОВЗ, 499 000 рублей;
  • «Когда ты рядом, я могу летать» — социализация и интеграция детей с ОВЗ средствами занятий в Аэродинамической трубе вместе с родителями, 1,8 млн рублей.

 

Проект «Помочь не таким, как все! Социализация и интеграция детей с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры» в 2019 году поддержан субсидией Министерства труда и социального развития Новосибирской области:

Своим опытом Андрей делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».

Андрей Андреев, член правления, руководитель проектов Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» с 2017 года, член правления региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Новосибирской области» с 2022 года.

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».

Фото и видео предоставлены Новосибирским отделением Опоры России

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : поддержка бизнеса Опора России гранты для бизнеса


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