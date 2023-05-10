Андрей Андреев: «Проигрыш — это повод задуматься и начать все с начала»

У члена правления, руководителя проектов Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» Андрея Андреева за плечами опыт получения нескольких грантов от Фонда президентских грантов, а также региональных субсидий. Все они направлены на поддержку семей с детьми.

«Семейный Юрист» , 498 000 руб.;

, 498 000 руб.; «Я, как ВСЕ!» — социализация и интеграция детей ОВЗ средствами адаптивной физической культуры, Арт — терапией и профилактика эмоционального выгорания у родителей с детьми с ОВЗ, 498500 рублей;

— социализация и интеграция детей ОВЗ средствами адаптивной физической культуры, Арт — терапией и профилактика эмоционального выгорания у родителей с детьми с ОВЗ, 498500 рублей; «Давайте жить дружно» — социализация и интеграция детей ОВЗ средствами игротерапии и профилактики тревожности, эмоционального выгорания у родителей с детьми с ОВЗ, 499 000 рублей;

— социализация и интеграция детей ОВЗ средствами игротерапии и профилактики тревожности, эмоционального выгорания у родителей с детьми с ОВЗ, 499 000 рублей; «Когда ты рядом, я могу летать» — социализация и интеграция детей с ОВЗ средствами занятий в Аэродинамической трубе вместе с родителями, 1,8 млн рублей.

Проект «Помочь не таким, как все! Социализация и интеграция детей с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры» в 2019 году поддержан субсидией Министерства труда и социального развития Новосибирской области:

Своим опытом Андрей делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».

Андрей Андреев, член правления, руководитель проектов Новосибирской региональной общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» с 2017 года, член правления региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта Новосибирской области» с 2022 года.

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».