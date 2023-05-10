Рекламодателям

Губернатор поставил задачу повысить культуру производства при ремонте тепловых сетей

  • 10/05/2023, 16:08
губернатор Андрей Травников, власть, коммунальные сети, ремонт
В бюджете региона все необходимые субсидии на подготовку к зиме предусмотрены.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании рассмотрел вопросы подготовки к предстоящим строительным и ремонтным работам на коммунальных сетях. В бюджете региона все необходимые субсидии на подготовку к зиме предусмотрены.

— Традиционно, летом, осенью, мы еще будем уточнять итоги прошедшего сезона, и дополнять необходимые средства. В этом году используется весь перечень новых инструментов финансирования строительства и ремонта коммунальной инфраструктуры: это и инфраструктурные бюджетные кредиты для постройки новых сетей, и средства Фонда национального благосостояния, в том числе для реализации крупных проектов в Мошково, и в Бердске, это средства концессионеров, средства от долгосрочного регулирования тарифов некоторых муниципалитетов – в сумме это дает беспрецедентно большой объем работ по строительству и ремонту котельных, ТЭЦ, сетей. Сюда еще можно добавить масштабную программу газификации, догазификации – она также требует дополнительных сил, координации работы. Необходимо обратить внимание, в первую очередь, на выполнение всех запланированных объёмов работ в межсезонье, на качество этих работ. Но и ещё на один элемент – на культуру производства. Это соответствующие ограждения мест производства работ, информирование граждан, организация дорожного движения в зонах производства работ, обустройство альтернативных маршрутов. Важно, чтобы жители городов и посёлков воспринимали это не как непонятные раскопы, а как действительно большую, хорошо организованную, нужную работу, — подчеркнул глава региона.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, отопительный период 2022/23 годов в Новосибирской области подходит к завершению. 16 районов и 4 городских округа завершают сезон 10 мая, город Обь –11 мая, остальные районы – до конца текущей недели.

В рамках подготовки к следующему отопительному периоду 2023/24 годов необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы и подготовить 5 ТЭЦ, 1129 котельных, заменить и капитально отремонтировать 128 котлов – это на 5% больше чем в 2022 году, отремонтировать 107,8 км тепловых сетей – на 25% больше, чем в прошлом году. В Новосибирске будет заменено 17,8 километров теплосетей – в два раза больше, чем в 2022 году.

Самый крупный проект реализуется в Мошково. Здесь идет комплексная модернизация системы теплоснабжения – строятся пять новых газовых котельных и более 14 километров сетей теплоснабжения.

Отметим, что Мошково станет четвертым населенным пунктом Новосибирской области, где будет проведена комплексная модернизация систем теплоснабжения со строительством новых газовых котельных взамен угольных. Ранее такие проекты были реализованы в городе Обь, Маслянино и Черепаново.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

449

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт правительство Новосибирской области коммунальные сети губернатор НСО власть Андрей Травников


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

На сегодняшний день, ставки по ипотеке в рамках базовых банковских программ находятся выше 10%.
Читать статью >>
ремонт дорог

У муниципалитетов заберут деньги, выделенные на дорожные ремонты

Если контракты по областной дорожной программе не будут отторгованы до конца мая.
Читать статью >>
лесные пожары

Весеннюю охоту в Новосибирской области могут отменить из-за пожаров

А агропредприятия региона уже в этом году начнут лишать господдержки за сельхозпалы. Реестр проштрафившихся уже лежит на столе губернатора.
Читать статью >>
Минтруда закупит 17 автомобилей для многодетных семей

Минтруда закупит 17 автомобилей для многодетных семей

На эти цели выделено более 32 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

На господдержку капитального ремонта многоэтажек в этом году заложили 0,5 млрд рублей

10/05/2023, 18:10

Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

10/05/2023, 17:55

Российские автодилеры предупреждают об увеличении срока ожидания импортных автозапчастей

10/05/2023, 17:04

У муниципалитетов заберут деньги, выделенные на дорожные ремонты

10/05/2023, 16:50
Популярное

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май

10/05/2023, 11:50

Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

10/05/2023, 10:38

Работы в мае 2023 года в саду, огороде и цветнике по лунному календарю

06/05/2023, 11:37
Новости компаний

Сбер приглашает новосибирцев на субботник

10/05/2023, 17:00

Как получить потребительский кредит до 100 тысяч рублей с 2 документами в Банке «Левобережный»

10/05/2023, 14:49

На майских праздниках бригады АО «РЭС» оперативно устраняли все аварии, в т.ч. вызванные посторонними лицами

10/05/2023, 13:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска