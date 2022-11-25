СГК вложит 354 млн рублей в покупку роботов

По заказу ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) изготавливают четыре роботизированных комплекса. С их помощью энергетики будут проводить диагностику тепловых сетей в четырех крупных городах присутствия — в Новосибирске, Барнауле, Красноярске и Кемерове. Производитель роботов — российская компания «Диаконт» (Санкт-Петербург). Суммарные вложения в четыре установки составят 354 млн рублей.

Робот будет запускаться в тепловую камеру, двигаться по трубопроводу и определять его состояние. Аппарат оценивает состояние металла, толщину стенки трубы, состояние сварных стыков и дает объективную картину.

— Диагностика позволит планировать модернизацию труб максимально точно, — подчеркивает Сергей Пушкин, технический директор СГК.

С 2023 года за периоды подготовки к отопительному сезону планируется исследовать до 10 км участков магистральных сетей по каждому городу ежегодно.

Роботизированные комплексы дополнят основной метод проверки теплосетей — гидравлические испытания, а также тепловизионное обследование и цифровой онлайн-контроль. СГК и ранее применяла роботов для внутритрубной диагностики, но их брали в аренду.

— Помимо Новосибирска, Красноярска, Барнаула и Кемерова компания планирует задействовать роботов и в других городах своего присутствия. На скорость исследования влияет в основном топология теплосети: чем больше поворотов, изгибов трубопровода, тем больше времени занимает исследование. Сам робот также требует технического обслуживания и мелких ремонтов в период активной эксплуатации, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее редакция сообщала о большом количестве отключений на коммунальных сетях округа с начала нынешнего отопительного сезона.