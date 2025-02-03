Новосибирского бизнесмена арестовали за хищение 150 миллионов

В Новосибирске суд принял решение о мере пресечения для руководителя строительной организации, обвиняемого в мошенничестве.

Как установило следствие, 26-летний Виктор Рычков, директор ООО «Мегадом», вместе с другими лицами, которые не были установлены, принял на себя обязательства по строительству каркасного дома. Однако, получив деньги от заказчика, он распорядился ими по своему усмотрению.

— Свои обязательства по строительству индивидуальных домов застройщик не выполнил, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Общая сумма ущерба составила 150 миллионов рублей. Рычкову предъявлено обвинение в совершении мошенничества. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест, который будет действовать до 25 марта 2025 года. Это постановление можно обжаловать. Расследования продолжается.

Напомним, 20 января, на площадке у театра «Глобус» в центре Новосибирска состоялся пикет, на который вышли дольщики строительных компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Люди остались без жилья, потому что застройщики остановили строительство индивидуальных жилых домов на уровне фундамента. В митинге приняли участие более 30 человек.

ООО «МЕГАДОМ» зарегистрировано в Новосибирске в 2023 году. Учредителем и директором юрлица является Виктор Рычков.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал застройщика законсервировать недостроенный бизнес-центр в Новосибирске. Его строительство началось более 20 лет назад.