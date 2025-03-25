Андрей Шимкив будет участвовать в праймериз единороссов в Новосибирске

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив подал документы для участия в праймериз «Единой России» в регионе. Он намерен участвовать в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №13 и общеобластному списку, сообщила пресс-служба Заксобрания. Шимкив является депутатом 3, 4, 5, 6, 7 созывов регионального парламента. Избирался по округу №13 (Искитим, Сузунский район, Черепаново). С 2015 года спикер парламента, с января 2024 — руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании.

По данным реготделения партии, на 25 марта по России на праймериз подано 3,7 тысячи заявлений. Непосредственно в Новосибирской области — 110. В этом списке действующие депутаты горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, Ирина Беспечная, Андрей Гудовский, Игорь Кудин, Владислав Люмин, Евгений Лебедев, Кирилл Покровский, Александр Тарасов, Сергей Трубников, Николай Тямин и т.д.

Помимо Андрея Шимкива в праймериз примут участие депутаты регионального парламента Наталия Красовская, Евгений Подгорный, Вениамин Пак, Денис Субботин, Александр Тепляков, Елена Тырина и т.д.

Предварительное голосование будет проходить с 19 по 25 мая.

Напомним, в единый день голосования в Новосибирской области в сентябре пройдут выборы в Законодательное Собрание — будут избираться 76 депутатов (по одномандатным округам и территориальным группам). Также будет сформирован новый созыв Совета депутатов Новосибирска — 50 депутатов избираются в одномандатных округах.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Шимкив вступил в партию «Единая Россия» в январе 2024 года.