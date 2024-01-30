Андрей Шимкив вступил в партию «Единая Россия»

Это не секрет, что в правительстве региона и Заксобрании до сих пор есть представители, которые не состоят ни в одной партии. Так, например, экс-министр образования Сергей Федорчук до сих пор не состоит ни в одной из партий.
Сегодня Infopro54 стало известно, что Андрей Шимкив вступил в политическую партию «Единая Россия».
— Да, он вступил, — подтвердили в новосибирском отделении партии.
Шимкив стал главой фракции «Единой России» в новосибирском Заксобрании.
Ранее занимавший этот пост Андрей Панфёров теперь будет первым заместителем руководителя фракции.
Напомним, что ранее Шимкив называл себя сторонником партии, а вступление в нее было лишь техническим вопросом.
Ранее редакция сообщала о том, что обнародован коэффициент полезности новосибирских депутатов в Госдуме.
Фото пресс-службы Заксобрания.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru