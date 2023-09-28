Сотрудница компании сотовой связи из Новосибирска продавала персональные данные

Жительница Новосибирска, работая в компании сотовой связи, занималась продажей персональных данных абонентов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

— Пресечена противоправная деятельность старшего специалиста одного из отделов компании – оператора мобильной связи, занимавшейся продажей охраняемой информации. Установлено 15 эпизодов противоправной деятельности, связанной с незаконным предоставлением персональных данных и детализации телефонных соединений абонентов компании, — отмечается в сообщении.

Она использовала свой доступ к информации в корпоративной базе данных и за денежное вознаграждение передавала ее заказчику через Tелеграм.

Теперь в отношении сибирячки возбуждено уголовное дело за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

На данный момент проводится поиск дополнительных эпизодов ее незаконной деятельности

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