Андрей Травников: Центру Новосибирска необходимо комплексное обновление

Обновлённые тротуары, новая лестница для Краеведческого музея и «чистое небо» — без проводов – на площади Ленина. Во время совещания по благоустройству Первомайского сквера губернатор Андрей Травников подчеркнул: важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы.
Глава Новосибирской области проконтролировал соблюдение графика работ в сквере и качество их выполнения, и дал ряд поручений по развитию соседних объектов.
Как сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, в сквере уже завершены демонтажные работы, начинается работа по электрическим сетям. В целом в рамках благоустройства предусмотрены замена твёрдых покрытий дорожек, установка новых скамеек; монтаж систем безопасности, устройство нового освещения и ландшафтной подсветки.
Преобразится территория рядом с каскадным большим фонтаном, а фонтан «Мишка» реконструируют, оснастят подсветкой. Заменят павильоны на остановках «Консерватория», «Дом Ленина». Рекламные конструкции, размещённые на территориях, прилегающих к скверу, демонтируют.
Процесс полноценного развертывания работ ранее тормозили спорные вопросы с собственниками нестационарных объектов, размещённых на территории сквера. Решать их пришлось через суды. Как сообщили представители мэрии: все договорные отношения прекращены в судебном порядке. На сегодняшний день в Первомайском сквере действующих договоров аренды нет. Согласно решению суда, бывший арендатор должен освободить земельный участок путём демонтажа нестационарного объекта. Все решения вступили в законную силу.
Окончание всех запланированных работ по графику предполагается к середине октября.
К новому зданию Театра Афанасьева через дорогу от обновлённого сквера будет вести «зебра». Отремонтируют тротуары по улицам Советская и Максима Горького. Со стороны Краеведческого музея также стартуют работы — по обновлению музейной лестницы. Вопрос нехватки средств на проведение данных работ губернатор обсудил с руководством музея, министерства культуры региона сегодня во время совещания и заявил: на ближайшей сессии Законодательного собрания соответствующая поправка будет предложена ко внесению в бюджет.
Ещё один важный вопрос, который обозначил Андрей Травников, — внедрение в центре областной столицы принципа «чистого неба».
— Район площади Ленина и примыкающих улиц — это первое место, где нужно коммуникации увести в землю. Парад смотришь — на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой «паутины». Понимаю, что работа сложная. Опыт других городов есть, нужно начинать, я даю такое поручение, — отметил глава области.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :