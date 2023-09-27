Андрей Травников дал старт осенней призывной кампании в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области 26 сентября подписал постановление о начале осенней призывной кампании в регионе. Она продлится три месяца. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Осенний призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

Проходить службу призывники будут в пунктах постоянной дислокации войск на территории России, за исключением новых субъектов.

Состав областной и муниципальной призывной комиссии уже определен.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней с которыми нельзя служить по контракту.

Перечень состоит из 26 пунктов. В список вошли: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа и другие.

Ранее редакция сообщала о том. что участникам СВО продлили сроки льготной аренды в Новосибирске.