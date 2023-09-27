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Энергетики рассказали, где отстают от планов по ремонту в Новосибирске

  • 27/09/2023, 16:10
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Энергетики рассказали, где отстают от планов по ремонту в Новосибирске
И пообещали закончить основные работы до наступления холодов.

— На правом берегу у нас в металле готовы 85% объектов, то есть теплосеть готова к приему теплоносителя. На левом берегу готовность составляет 94%, — сообщил, выступая на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска, директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

По его словам, в настоящее время работы продолжаются на 4 объектах, где наблюдается отставание от планов. Это улицы Связистов, Дачная, Революции и Комбинатская.

— Это отставание не влияет на подачу тепла потребителям. Мы подаем теплоноситель согласно графику, по временной схеме. Все работы на оставшихся объектах планируем закончить до конца октября. Все обязательства, которые компания взяла на себя по концессионной схеме и альткотельной на 2023 год, мы выполним и закончим, — подчеркнул Лузанов. — Что касается отопительного сезона, то персоналом мы укомплектованы, запасы топлива на источниках в 5 раз выше норматива. Кроме того, мы закупили 25 автомобилей для проведения оперативных аварийно-восстановительных работ. Новосибирская система теплоснабжения готова к прохождению отопительного сезона 2023-2024 года.

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Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев подтвердил, что для потребителей временная схема подключения проблем не создаст, хотя для УК, которые обслуживают дома, это будет дополнительной нагрузкой.

— При переходе с временной на постоянную схему теплоснабжения им придется сливать дома и проводить регулировку. ООО «НТСК» будет решать эти вопросы с управляющими компаниями. Главное, чтобы эти переключения не ушли в период низких температур, но коллеги из СГК говорят, что эти работы выполнят до их наступления, — отметил чиновник.

По 61 ЦТП, которые включены в программу модернизации, проекты прорабатываются и также будут реализованы. Объем инвестиций составляет около 850 млн рублей.

— Все работы законтрактованы, контрагенты занимаются разработкой проектов, будем согласовывать с концедентом и проводить закупки. Ожидаем, что до конца года, если не подведет логистика и поставщики оборудования, есть шансы закончить программу, — пояснил глава филиала СГК.

Что касается благоустройства, то на 6 объектах СГК, скорее всего, выполнит в 2023 году первичное благоустройство, а полностью работы завершит до июня 2024 года. Речь идет об улицах Связистов, Комбинатской, Ленинградской и Выборной.

— По улице Петухова, где в рамках концессионного соглашения мы заменили 4,5 км трубопровода по новым технологиям,  закончим работы в октябре. Отопление в дома уже подано. Планируем выделить допфинансирование и навести порядок на участке проведения работ, чтобы жители квартала получили более комфортное благоустройство, чем раньше. Сейчас проводим консультации со специалистами, — сообщил Игорь Лузанов.

Он отметил, что по итогам первого года реализации концессионного соглашения «Сибирская генерирующая компания» сделает выводы, чтобы исправить допущенные ошибки, так как в 2024 году объем инвестиций в модернизацию теплосистемы города планируется увеличить. Дмитрий Перязев добавил, что даже по итогам первого года работы в межотопительный период количество дефектов на теплосетях города сократилось на 4% по сравнению с 2022-м — до 1287.

В целом, с учетом ремонтов, СГК в этом году заменила в Новосибирске 53 км труб.

Ранее редакция сообщала о том, что в СГК создали интерактивную карту подключения отопления в Новосибирске. 

Фото Infopro54, Оксана Мочалова

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт теплосетей отопительный сезон концессия СГК Дмитрий Перязев альткотельная Игорь Лузанов


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