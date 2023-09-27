Мэр объяснил почему происходят сбои в работе новых троллейбусов в Новосибирске

— С транспортом мы поторопились. Не хватало машин, так как подрядчик не успел поставить их по лизингу в оговоренные сроки, поэтому мы зафиксировали сбои в движении транспорта, также была вопросы по качеству, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии горсовета, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, на 25 сентября в город поступило 32 из 120 заказанных по лизингу троллейбусов.

— Сейчас поставщик обновил график. Конечная точка не меняется: до конца годы мы получим все 120 троллейбусов, — добавил мэр.

Депутат Светлана Каверзина сообщила, что новые троллейбусы дергаются в процессе движения. По ее словам, это связано с тем, что в сети не хватает напряжения.

— Ранее в Новосибирске был продан трамвайный парк на Троллейной и снесена подстанция. Нужно строить новую и для этого необходимо найти 5 млн рублей. У МУП «НЭСКО» возникли проблемы из-за строительства четвертого моста, — сообщила депутат. — Если зимой подстанция не будет работать, то в трамваях не будет отопления, а троллейбусы будут испытывать сложности с передвижением.

— При продаже Ленинского трамвайного депо подстанция была восстановлена, — сообщил вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. — Что касается троллейбусов, то тут имелись технические недоработки со стороны завода-изготовителя. Сейчас они устранены, все налажено.

Анатолий Локоть в ответ заявил, что первый раз слышат о недостатке мощностей для электротранспорта.

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому город получит 120 новых низкопольных троллейбусов «Горожанин». Троллейбус данной модели выпускается «Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом» с 2020 года. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей. Вместительность одного троллейбуса — 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети. Поставка 120 троллейбусов позволит обновить парк на 44%.

Ранее редакция рассказывала о том, что жители просят вернуть на маршрут 29 автобус, который заменил один из новых троллейбусов.