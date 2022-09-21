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Основным симптомом новых омикрон-штаммов остается потеря обоняния

  • 21/09/2022, 16:56
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Симптомы новых штаммов коронавируса
Других характерных симптомов нет, поэтому для более точной диагностики лучше пройти ПЦР-тестирование.

В Новосибирске продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. Ежедневно добавляется около тысячи человек.

Главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с КП-Новосибирск рассказал, как определить симптомы новых вариантов Омикрона ВА.4 и ВА.5.

— Чаще, чем при заболеваниях, вызванных предыдущими субштаммами Омикрона, у ВА.5 встречается потеря обоняния, — сообщил врач-инфекционист.

Основной набор симптомов очень похож на стандартный для ОРВИ. Это насморк, кашель, симптомы интоксикации и лихорадка, чаще при повышенной, от 37 до 39 градусов, температуре.

По словам Андрея Позднякова, клиническим методом отличить коронавирус от других, похожих на него, инфекций практически невозможно, только если человек утратит обоняние из-за слабого насморка. Однако такой симптом регистрируется довольно редко и не более чем у 15 % от всего числа заболевших.

А других характерных симптомов нет, поэтому для более точной диагностики будет лучше, если пациент пройдет ПЦР-тестирование.

Фото: pixabay.com — Alexandra_Koch

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Симптомы новых штаммов коронавируса симптомы болезни ПЦР-тест Омикрон коронавирус


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