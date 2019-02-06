В 2018 году российский рынок пива вырос впервые за последние 11 лет. По оценке компании «Балтика», рост составил 3%, чему способствовали благоприятные погодные условия во II квартале и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России в III квартале, сообщили в пресс-службе компании.

По итогам 2018 года «Балтика» увеличила объемы продаж на 2%. Отмечается, что в 2018 году компании продолжила фокусироваться на развитии ключевых брендов и приоритетных сегментов и поддерживала высокий уровень маркетинговых активностей.

Специалисты «Балтики» отметили, что на фоне незначительного роста рынка алкогольного пива сегмент безалкогольного пива в России продолжает активно расти.

— Этот напиток получает все большее признание российских потребителей, что дает основание ожидать дальнейшего увеличения продаж. За 2018 год объем продаж безалкогольных брендов компании вырос на 38%, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Кроме того, на протяжении прошедшего года наблюдалась позитивная динамика на рынке крафтов и специалитетов. Развитие продаж компании в этом растущем сегменте является одним из ключевых приоритетов стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22».

— В 2018 году на рынке пива продолжалось изменение в структуре каналов продаж: наблюдался рост канала современной торговли и сегмента DIOT (draft in off-trade – разливное пиво навынос). Эта тенденция повлекла усиление фокуса компании на этих направлениях, что привело к росту объемов продаж в этих сегментах, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что «Балтика» сохраняет свое присутствие более чем в 75 странах мира, в 43 из которых является единственным российским экспортером пива. Экспортное направление деятельности компании продолжает демонстрировать стабильную позитивную динамику. За 12 месяцев 2018 года объем экспорта «Балтики» вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем инвестиций компании в развитие бизнеса в 2018 году составил 3,5 млрд рублей. Приоритетными направлениями инвестирования стали устойчивое развитие компании в области экологии и развитие продаж в растущих каналах и сегментах.

В пресс-службе отметили, что в условиях жесткого регулирования пивоваренной отрасли филиал «Балтика-Новосибирск» стал одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, перечислив по итогам 2018 года 4,6 млрд рублей акцизов в региональный бюджет. С 2008 по 2018 год завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 31 млрд рублей акцизов.

Инвестиции в развитие завода по итогам 2018 года составили 365 млн руб. Следуя одной из целей устойчивого развития Carlsberg Group – НОЛЬ потери воды– основные инвестиции в развитие филиала «Балтика-Новосибирск» были направлены на проект строительства собственных очистных сооружений сточных вод. Этот крупный экологический объект планируется запустить в эксплуатацию в конце второго квартала 2019 года.

Фото: пресс-служба компании