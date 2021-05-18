Новосибирская область готовит заявки на инфраструктурные кредиты

— Как было отмечено в послании президента РФ, в первую очередь инфраструктурные кредиты будут направляться на продолжение строительства метро в городах миллионниках. Мэрия Новосибирска заканчивает проработку документации по Дзержинской линии метрополитена, — пояснил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Кроме того, регион готовит целый перечень проектов под которые также планирует привлечь инфраструктурные кредиты: транспортные объекты, инженерная инфраструктура для территорий перспективной застройки, социальные объекты.

— Мы будем в полной готовности, на низком старте и как только будут объявлены конкурсы, будем подавать заявки, — подчеркнул Травников. — Пока до регионов ни правила получения инфраструктурных кредитов, ни порядок, ни ориентировочные лимиты не доведены.

Ранее на пресс-конференции министр транспорта Анатолий Костылевский говорил, что область хотела бы привлечь инфраструктурные кредиты для строительства Южного транзита.