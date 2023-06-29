Прокурор добился переноса ремонта крыши многоквартирного дома в Кыштовском районе на 2023 год

Прокурор Кыштовского района обратился в суд с иском о понуждении администрации Кыштовского района произвести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в ходе прокурорской проверки было установлено, что кровля многоквартирного жилого дома, в котором проживают пенсионеры и семьи с малолетними детьми, требует капитального ремонта. Он не производился с 1980 года.

— Несмотря на то, что проживание в указанном доме опасно для жизни и здоровья жильцов, что подтвердила экспертиза, Фондом модернизации ЖКХ Новосибирской области срок капитального ремонта крыши определен на 2028 год, — пояснили в прокуратуре.

Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение судебного решения на контроле.

По данным правительства Новосибирской области, в 2023 году в регионе капремонт запланирован в 500 многоквартирных домов. Это примерно такой же масштаб, как в 2021 и 2022 годах.

Ранее редакция сообщала, что на господдержку капитального ремонта многоэтажек в этом году заложили 0,5 млрд рублей.