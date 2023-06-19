В Новосибирской области может похолодать до +3 в ближайшие дни

Синоптики предполагают, что в начале недели температура может опустится до +3 в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Во вторник, 20 июня, +26 местами до +31 днем, а ночью +20 местами +9. В среду, 21 июня, ночью +14 местами +3, а днем +24 местами +11. Согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра и Gismeteo с вторника, 20 июня, возможны дожди и грозы.

Сегодня, 19 июня, во второй половине дня ожидается погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +25, +27 С.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске неделя начнётся масштабными скачками температур.