Прогноз продаж автомобилей на второе полугодие 2025 года дали автодилеры

Во втором полугодии 2025 года российский авторынок останется на уровне 85 – 100 тысяч продаж машин в месяц. Это означает, что за весь год ожидается 1,05 – 1,13 миллиона сделок по продаже новых автомобилей. Такое предположение сделал Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс». По его мнению, основными факторами, влияющими на рынок, будут ключевая ставка Центрального банка и государственные программы поддержки, такие как кредитование и лизинг.

По мнению Андрея Терлюкевича, гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр», июль и август сохранят уровень июня. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке и курса рубля. Если ситуация улучшится, продажи могут вырасти до 100–120 тысяч машин в месяц в период с сентября по декабрь. На данный момент эксперт прогнозирует общий объем продаж по году в 1,1–1,15 миллиона автомобилей.

Андрей Ольховский, гендиректор ГК «Автодом», считает, что второе полугодие будет сложнее в плане объемов. Именно во второй половине прошлого года начался рост продаж. В этом году рынок новых автомобилей не превысит 100 тысяч единиц в месяц, что даст общий объем продаж около 1,1 миллиона машин за год.

— Относительно дальнейшего развития ситуации на авторынке, думаю, что никаких взлетов и падений не будет до конца года. Наш прогноз на второе полугодие – около 570 тысяч новых автомобилей. И объем рынка по итогам года составит 1,1 млн машин. Конечно, это прогноз на тот случай, если не случатся какие-то «черные лебеди» или не произойдет что-то из ряда вон выходящее, — комментирует директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов агентству «АВТОСТАТ».

Главные факторы, влияющие на рынок, — это решения регулятора. После июньского снижения ключевой ставки на 1%, многие ожидают продолжения этой тенденции на июльском заседании. Хотя значительного ускорения рынка, вероятно, не будет, очередное снижение ставки может дать положительный эффект. По мнению экспертов агентства, рынок оживет при ключевой ставке 15% и ниже.

Ранее редакция сообщала о том, что в России готовят законопроект о повышенном налоге на машины старше 15 лет. Российские дилеры пытаются продавить финансовый рычаг для стимулирования продаж новых автомобилей.