В Новосибирске найдены виновные в провале школьной концессии

УФАС России по Новосибирской области завершило расследование дела о нарушении антимонопольного законодательства Министерством образования региона. Ведомство признало, что министерство нарушило федеральный закон «О защите конкуренции» в ходе реализации концессий на строительство шести школ в Новосибирске. В документах дела, рассмотренного УФАС отмечается:

неустановленным образом ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» стали известны сведения потребности возведения в Новосибирске общеобразовательных школ;

полнота полученных неофициальным путем сведений позволила компании сформировать 6 комплектов документов для подачи предложений о заключении концессионных соглашений;

заявки компании были неправомерно допущены до отбора.

В УФАС России по Новосибирской области отметили, что в 2021 году региональное Минобразования заключило соглашение с ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»» на строительство новых школ. Однако вскоре по каждой из шести школ произошла смена концессионера. В их число вошли «Школа в Ленинском районе», «Школа в Кировском районе», «Школа в Октябрьском районе», «Школа на Пролетарской», «Школа на Николая Сотникова» и «Школа на Спортивной». С каждой из них заключили отдельное концессионное соглашение.

Антимонопольная служба также предъявила претензии к Минобразования Новосибирской области из-за изменений, внесенных в условия концессионных соглашений, без согласования с региональным УФАС. В частности, министерство согласилось на перенос сроков сдачи объектов и снижение уровня технического оснащения школ. В итоге работы по возведению школ не были выполнены, изначально возведённые конструкции признаны аварийными. Между тем, на строительство объектов из бюджета было выделено более 3,1 миллиарда рублей.

— Несмотря на установленные факты Министерство образования Новосибирской области не только бездействовало по расторжению концессионных соглашений, но и не воспрепятствовало получению дополнительного финансирования концессионерами. Концессионеры, полностью получив денежные средства не только не произвели работы, но и не собирались выполнять их самостоятельно, опубликовав извещения о проведении закупок (т.е. выступили в роли генерального подрядчика). Фактически произошла подмена правовых понятий и природы торгов, государственная муниципальная нужда («ФЗ-44») была замаскирована под вуаль концессионного соглашения, — подчеркивается в документах УФАС.

Комиссия УФАС признала виновным как региональное Минобразования, так и концессионеров в нарушении закона «О защите конкуренции». Теперь обсуждается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Напомним, в конце 2024 года 100% доли в уставном капитале концессионеров были выкуплены ООО «Новая школа», конечными бенефициарами которого являются Минэкономразвития Новосибирской области (5 %) и Департамент имущества и земельных отношений региона (95 %). В отношении концессионера весной 2024 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее редакция сообщала о том, что директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд. Образовательное учреждение задолжало сотрудникам около 10 млн рублей по зарплате.