В муниципалитетах НСО создают должности для участников спецоперации

В муниципальных образованиях Новосибирской области будут создаваться должности заместителей глав муниципальных районов и городских округов. В их обязанности войдет взаимодействие с ветеранами СВО. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства региона. Его также подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— В администрации всех городских округов областного подчинения, сельских муниципальных округов и районов сейчас вводятся должности заместителей глав по взаимодействию с ветеранами СВО, — сообщил глава региона, выступая перед участникам спецоперации, которые принимают участие в проекте «Герои НовоСибири».

Травников не исключил, что после завершения обучения участники проекта могут занять эти должности.

Министр региональной политики Роман Бурдин добавил, что включение участников СВО в работу местных администраций позволит более оперативно реагировать на вопросы взаимодействия власти и ветеранов спецоперации, позволит вовлечь бойцов в социально-экономическую жизнь муниципалитетов области и послужит их быстрой адаптации к мирной жизни.

Напомним, на внеочередную сессию горсовета Бердска 3 июля уже вынесен вопрос о внесении изменений в структуру администрации города. В частности, планируется ввести должность шестого заместителя главы Бердска. Он будет отвечать за вопросы специальной военной операции.

Ранее редакция сообщала о том, что финалисты проекта «Герои НовоСибири» приступили к обучению в Новосибирске.