Андрей Травников одобрил концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска

Проект разработан в соответствии с поручением губернатора о развитии прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска.

Согласно концепции благоустройства, на территории между Октябрьским и Бугринским мостами, улицей Стартовой и рекой Обь предлагается развивать спортивный и рекреационный кластеры, а также создать «парк умного отдыха».

— При реализации крупных инфраструктурных проектов последних лет мы «раскрыли» для использования и последующего освоения огромную территорию Левобережья. Под освоением я понимаю создание хорошей транспортной инфраструктуры и транспортной доступности, а также реализацию таких проектов капитального строительства, плоскостных сооружений, спортивного, гостиничного, рекреационного, коммерческого, развлекательного назначения, чтобы обеспечить постоянный поток самых разных групп людей на эту территорию – людей с различными интересами. Вокруг станции метро «Спортивная» логично развитие спортивных объектов, а в сторону Бугринского моста – рекреационных. При этом вся территория должна быть максимально многофункциональна, с исторической, учебной, прикладной, познавательной составляющими, – напомнил Андрей Травников.

Министерству физкультуры и спорта Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска Андрей Травников поручил проработать спортивную составляющую – в частности, проект строительства комплексного центра единоборств.

Ранее проект «Усть-Тула» был рассмотрен в правительстве региона на заседании областной межведомственной комиссии по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как доложила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, концепция развития нового пространства предложена под девизом «Учение через развлечение». Помимо традиционных прогулочных пешеходных маршрутов и велодорожек, предлагается построить реплику острога XVIII века с площадками для исторических реконструкций. Также в парке будет создана Слобода с мельницами и избами мастеров, где можно будет реализовывать краеведческие проекты, презентовать народные промыслы и достижения районов Новосибирской области. Будет построена верфь для занятий судостроением и судомоделированием.

Общая площадь рассматриваемой территории – 370 га. Она обладает феноменальным по своему разнообразию набором природных объектов: река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса – как естественные, так и специально высаженные. Широкая палитра всесезонных природных красок, разнообразие флоры и фауны, историко-культурное и естественно-научное наполнение плюс огромная рекреационная территория, расположенная в центре города в непосредственной близости от станции метро, обеспечивают беспрецедентный потенциал для создания уникального ландшафтно-познавательного парка. При этом, всё разнообразие флоры и фауны, все богатства исторического наследия будут сохранены максимально бережно.

Фото с сайта правительства Новосибирской области