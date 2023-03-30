Новосибирской области необходимо 15 млрд на расселение аварийного жилья

Власти Новосибирской области рассчитывают получить порядка 15 млрд рублей на расселение 170 тыс. кв. м жилья, или 419 многоквартирных домов, которые признаны аварийными в период с 2017 по 2021 годы. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

— Региону необходимо расселить около 170 тыс. кв. м. Для этого нужно около 15 млрд рублей, исходя из сегодняшней нормы Минстроя России, по которой они нам субсидию дают, 89 тыс. рублей за квадратный метр, — подчеркнул Архипов.

Как уточнили в пресс-службе министерства, под расселение попадают 10,6 тыс. человек, которые проживают в 419 многоквартирных домах. Какой объем средств получит регион и в какой период — станет известно во второй половине 2023 года после подачи заявок в федеральный Фонд развития территорий.

Отметим, что на расселение 329 домов только в Новосибирске, признанных аварийными до 31 декабря 2021 года, необходимо около 12 млрд рублей. Город планирует подавать заявку на получение средств после досрочного (До конца 2023 года, то есть на год раньше. — Ред.) завершения программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские антимонопольщики выявили нарушение в закупке медицинских изделий.