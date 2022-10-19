Четвертая попытка обанкротить ЛДСК

Межрайонная ИФНС России №17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Линевский домостроительный комбинат» (ЛДСК). Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, причиной иска стала задолженность более 26,8 млн рублей. На данный момент заявление не принято к производству.
«Линевский домостроительный комбинат», работающий в Искитимском районе, одно из крупнейших предприятий Новосибирской области по производству железобетонных изделий для строительства. Он был образован в 1992 году на базе Евсинского ДСК, структурно входившего в Главновосибирскстрой. ЛДСК поставляет продукцию в города Новосибирской области и Алтайского края. Номенклатура комбината включает более 1000 строительных железобетонных изделий. Также ЛДСК осуществляет строительство домов собственных серий на заказ.
Согласно данным ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 2021 году выручка ЛДСК составила 197,6 млн рублей, чистый убыток — 57,6 млн рублей. Генеральным директором компания является Виктор Саблин.
В 2018 году ЛДСК анонсировала запуск инвестиционного проекта.
Фото с официальной страницы ЛДСК в «ВКонтакте»
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