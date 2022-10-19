Четвертая попытка обанкротить ЛДСК

Межрайонная ИФНС России №17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Линевский домостроительный комбинат» (ЛДСК). Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, причиной иска стала задолженность более 26,8 млн рублей. На данный момент заявление не принято к производству.

Стоит отметить, что первый иск к предприятию был подан одиннадцать лет назад — в 2011 году компания находилась под внешним управлением и имела статус открытого акционерного общества. В 2016 году учредитель предприятия Николай Косулин создал новое юрлицо — ООО «ЛДСК» взамен обанкротившегося. В 2019 году Межрайонная ФНС №3 по Новосибирской области вновь подала на банкротство предприятия, но ничего не добилась. Еще один иск был подан в январе 2021 года, но с тем же отрицательным исходом.

«Линевский домостроительный комбинат», работающий в Искитимском районе, одно из крупнейших предприятий Новосибирской области по производству железобетонных изделий для строительства. Он был образован в 1992 году на базе Евсинского ДСК, структурно входившего в Главновосибирскстрой. ЛДСК поставляет продукцию в города Новосибирской области и Алтайского края. Номенклатура комбината включает более 1000 строительных железобетонных изделий. Также ЛДСК осуществляет строительство домов собственных серий на заказ.

Согласно данным ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 2021 году выручка ЛДСК составила 197,6 млн рублей, чистый убыток — 57,6 млн рублей. Генеральным директором компания является Виктор Саблин.

В 2018 году ЛДСК анонсировала запуск инвестиционного проекта.