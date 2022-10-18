В Новосибирске подготовят кадровый резерв для агропрома на случай мобилизации

— У меня есть информация о количестве мобилизованных из АПК региона, но доводить ее (до СМИ), считаю не корректно. У меня нет таких полномочий. Однако, это крайне несущественный процент. Это не привело к остановке деятельности сельхозпредприятий и сокращению объемов производства сельхозпродукции, а также объемов производства в пищевой и перерабатывающей отраслях, — заявил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

При этом он сообщил, что ведомство уделяет особое внимание бронированию работников предприятий, имеющих мобилизационное задание, оказывает консультационную поддержку сельхозпроизводителям.

— Кроме того, мы совместно с центрами занятости населения и Минтруда, работаем над созданием кадрового резерва. По аналогии с пандемией. Это перестраховка, но нам предоставляется информация о гражданах, имеющих определенные профессии и опыт работы в сельском хозяйстве. Сейчас переобучение проходит порядка 2 тыс человек. Есть согласование, что будут больше готовить механизаторов и водителей, — пояснил Лещенко.

Кроме того, область также планирует использовать ресурс вузов — зачислять в кадровый резерв студентов старших курсов аграрного университета и профильных организаций среднего профессионального образования.

— Время для развертывания есть. Сезон 2022 года завершен. Хозяйства сейчас ведут зимние работы. Думаю, что к посевной 2023 года вопросы кадрового обеспечения отрасли будут решены, — заявил министр.

Напомним, 21 сентября президент РФ заявил о частичной мобилизации в ходе которой планировалось призвать около 300 тыс резервистов для участия в спецоперации на Украине. 3 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что регион выполнил мобилизационное задание. 12 октября в Госдуме опровергли вторую волну мобилизации.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские оборонные предприятия увеличили количество вакансий.