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Андрей Травников поблагодарил депутатов Заксобрания за совместную работу

  • 03/07/2025, 16:15
Андрей Травников поблагодарил депутатов Заксобрания за совместную работу
На финальной сессии регионального парламента подвели итоги деятельности седьмого созыва

Сегодня, 3 июля, в Новосибирске прошло заседание 59-я сессии Законодательного Собрания Новосибирской области — итоговой сессии седьмого созыва. Глава региона Андрей Травников выступил перед депутатами и отметил, что законодательной и исполнительной власти последние пять лет пришлось работать в сложных условиях: пандемия коронавируса, начало СВО, санкции, введенные против России, которые перестроили всю экономику, вынужденное ужесточение финансовой политики Центробанка РФ. Несмотря на эти вызовы, благодаря конструктивному сотрудничеству, органам власти удалось обеспечить высокие темпы экономического развития региона.

— Значительная часть этого результата кроется в принципиальной позиции главы нашего государства, президента Владимира Владимировича Путина, который взял курс на приоритетное развитие регионов и муниципалитетов, запустив национальные проекты и ряд других инициатив. Нам удалось максимально воспользоваться этими возможностями, — подчеркнул Андрей Травников.

Он добавил, что если бы законодательная и исполнительная власть области все это время находились в атмосфере разногласий и неоправданной осторожности, то регион не смог бы добиться таких результатов.

Напомним, в ходе сессии депутаты поддержали отчет об исполнении программы наказов. Как сообщил министр экономического развития Лев Решетников, за 2021-2025 годы в регионе реализовано 5785 наказов на 122,1 млрд рублей. Большинство из них касаются сферы ЖКХ, по объему финансирования – здравоохранения.

Андрей Травников подчеркнул, что с депутатами восьмого созыва также надеется сохранить преемственность взаимоотношений.

— Уверен, что мы совместно сможем преодолеть все вызовы, с которыми столкнемся, чтобы продолжить развитие нашего региона достойными темпами, — отметил Андрей Травников.

Напомним, выборы нового состава Законодательного Собрания назначены на 14 сентября 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области\ Автор фото правительство НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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