В июне автолюбители Новосибирска получили рекордное количество штрафов

В День Госавтоинспекции, 3 июля, Почта России подсчитала, сколько уведомлений о нарушениях ПДД отправила в регионе. С начала 2025 года в Новосибирской области почта приняла более 1,6 миллиона уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения от Госавтоинспекции. Июнь стал самым активным месяцем по количеству извещений о штрафах — 434 тысячи штук. В январе же их было намного меньше всего — 149 тысяч.

Жители региона могут оплатить штраф сразу после получения письма с постановлением об административном правонарушении. Это можно сделать в любом почтовом отделении Новосибирской области. Для оплаты нужно назвать номер постановления (УИН) или показать квитанцию с QR- или штрихкодом. Также можно внести платёж на сайте или через мобильное приложение Почты.

— Для этого надо ввести номер постановления, номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. После оплаты штрафа клиент получает чек, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 января 2025 года оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 календарных дней после вынесения постановления. Однако размер скидки уменьшится с 50% до 25%.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума повысила штрафы за игнорирование требований полиции. За отказ остановить автомобиль предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей.