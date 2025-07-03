Затвор Новосибирской ГЭС откроют для сброса бревен из водохранилища

Из-за подмыва берегов Обского моря по реке плавают бревна. Чтобы избавиться от них, один из затворов плотины ГЭС полностью откроют. Бревна вынесет вниз по течению вместе со сбросом воды.

В мэрии Новосибирска предупредили, что затвор плотины ГЭС откроют с 23:00 до 04:00 в ночь с 3 на 4 июля. Отдыхающих и владельцев судов попросили быть осторожными.

Любителям надувных лодок и гидроциклов также следует быть внимательными на Оби в этот период. Рекомендуется воздержаться от плавания.

— Не оставляйте детей без присмотра во время отдыха на воде. Используйте для отдыха у воды только официальные пляжи, — обратились к горожанам в мэрии Новосибирска.

По данным Новосибирской ГЭС, 17 июня водохранилище заполнили до нормального подпорного уровня — 113,5 метра. Сейчас воду спускают, чтобы пропустить речные суда и обеспечить навигацию на Оби. 1 июля средний уровень водохранилища был 113,48 метра.

Ранее редакция сообщала о том, что дачи в Первомайском районе Новосибирска ушли под воду. Минувшей осенью в СНТ пришлось вызывать сотрудников МЧС.