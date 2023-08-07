Андрей Травников поручил мэру Новосибирска взять на контроль комплексный ремонт дорог и тротуаров по примеру Академгородка

Одним из реализованных примеров Андрей Травников назвал ремонт улиц и тротуаров в Академгородке – одновременно с заменой асфальта здесь меняют бордюры, приводят в порядок газоны, тротуары и велосипедные дорожки.

Губернатор поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю взять на контроль работу по комплексному благоустройству городских магистралей и пешеходных зон.

— Если нужны какие-то оперативные решения, я готов принять и поддержать. В частности, я подтверждаю, что областной бюджет готов помочь с заменой опор освещения, чтобы уж окончательная комплексность была. Чтобы в этом году этот опыт был абсолютно успешным, просьба проконтролировать.

Добавим, что Андрей Травников поддержал программу по замене опор со светильниками в Академгородке, а также подчеркнул, что сегодня Проспект Строителей – хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.