Андрей Травников поручил мэру Новосибирска взять на контроль комплексный ремонт дорог и тротуаров по примеру Академгородка

Одним из реализованных примеров Андрей Травников назвал ремонт улиц и тротуаров в Академгородке – одновременно с заменой асфальта здесь меняют бордюры, приводят в порядок газоны, тротуары и велосипедные дорожки.
Губернатор поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю взять на контроль работу по комплексному благоустройству городских магистралей и пешеходных зон.
— Если нужны какие-то оперативные решения, я готов принять и поддержать. В частности, я подтверждаю, что областной бюджет готов помочь с заменой опор освещения, чтобы уж окончательная комплексность была. Чтобы в этом году этот опыт был абсолютно успешным, просьба проконтролировать.
Добавим, что Андрей Травников поддержал программу по замене опор со светильниками в Академгородке, а также подчеркнул, что сегодня Проспект Строителей – хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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