Допустившие утечку персональных данных компании могут получить неприятный опознавательный знак

Автор инициативы — заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву внедрить знак «ненадежный оператор» для компаний, которые допустили утечку персональных данных клиентов, передает ТАСС. Данный знак призван помочь гражданам избегать контакта с компаниями, которым нельзя доверять.

Особенно полезной маркировка станет для уязвимых категорий людей — несовершеннолетних и пожилых граждан, уточнил Борис Чернышов.

Кроме того, мера обяжет операторов персональных данных повысить уровень их защиты.

Чернышов отмечает, что утечку чаще всего допускают крупные российские компании, которые занимаются доставкой продуктов, еды и посылок. Также, по его мнению, к «ненадежным» можно отнести медорганизации, интернет-магазины и другие.

Ранее редакция сообщала, что в Gloria Jeans произошла утечка данных более трех миллионов клиентов.