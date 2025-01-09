Сроки ввода синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесены на 31 декабря 2025 года

Сроки сдачи «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов»» (ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово под Новосибирском официально перенесены на 31 декабря 2025 года (на один год).

— Допускается по соглашению сторон изменение существенных условий в части изменения сроков выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг) до 31 декабря 2025 года, включая возможность изменения этапов исполнения государственных контрактов и договора, — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

СКИФ должны были ввести в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года. В декабре Министерство науки и высшего образования РФ выступило с инициативой о продлении сроков сдачи объекта.

Замминистр науки и высшего образования Денис Секиринский в пояснительной записке к документу объяснил задержки уникальностью и строительной сложностью проекта. Кроме того, на сроки строительства, по словам автора документа, повлияла необходимость доработки проектных решений из-за просадки грунта.

Стоит отметить, что в середине декабря на площадке СКИФа запустили линейный ускоритель. Это одна из самых сложных систем всего комплекса. Установка полностью изготовлена в России. Ранее такие ускорители создавались лишь в США, Японии и странах Евросоюза. Пока ускоритель работает на четверть от своей проектной мощности, которая составляет 200 миллионов электрон-вольт.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» строится в новосибирском наукограде Кольцово и представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Для строительства СКИФ из федерального бюджета в 2023 году было выделено 17 млрд рублей, в 2024 — еще 14 млрд. Практически половина этих средств — стоимость оборудования, которое создается силами отечественных разработчиков.

Ранее редакция сообщала, что ЦКП «СКИФ» стал одним из самых значимых проектов года, которые назвали новосибирские эксперты.