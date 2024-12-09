В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области наметился рост заболеваемости ОРВИ. Также зарегистрированы единичные случаи гриппа, заболевшие не были привиты.
— По сравнению с прошлой неделей ОРВИ болеют на 3% больше. Это небольшое увеличение, — констатировала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на оперативном совещании в правительстве региона.
В Министерстве образования отметили, что с сегодняшнего дня, 9 ноября, закончился карантин в одной из школ Искитимского района.
– Других школ, которые остановили бы свою деятельность по санпину, нет, — подчеркнула министр образования региона Мария Жафярова.
Стоит отметить, что в соседнем Кузбассе пять школ полностью переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ и внебольничной пневмонии. Еще 107 школ региона закрыты частично.
— Пять школ в Кемеровской области полностью переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ и внебольничной пневмонии. Еще 107 школ региона закрыты частично, — подчеркнули в министерстве образовании Кемеровской области.
В Министерстве образования Кузбасса сообщили, что на карантин закрыли 2 детских сада и 24 группы из 20 детсадов.
Ранее реакция сообщала о том, что в Минздраве рассказали о спаде заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области. Однако несколько школ и групп в детских садах закрыты на карантин.
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