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Андрей Травников посетил Военный госпиталь Минобороны России

  • 12/04/2023, 15:07
Андрей Травников
Глава региона обсудил с руководством госпиталя актуальные вопросы работы учреждения, пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение после получения ранений во время специальной военной операции.

Андрей Травников пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Губернатор заверил: в области продолжают делать всё возможное, чтобы помочь бойцам и их семьям, помогают нескольким воинским формированиям, госпиталю.

Во время общения с бойцами Андрей Травников рассказал им, что в нашей области запущена комплексная программа, которая включает целый спектр мер поддержки военнослужащих: от медицинской реабилитации до переобучения и получения новой специальности. Эта важная программа разрабатывалась в том числе и во взаимодействии с медиками военного госпиталя.

— Нам было очень важно обеспечить непрерывный маршрут: лечение, клиническая реабилитация и выход на медицинско-социальную реабилитацию в рамках нашей программы. Это удалось. Очень положительный отклик от самих бойцов, программа востребована у жителей Новосибирской области. Мы – один из регионов, которые первыми запустили подобный проект. Спасибо военным медикам за участие. Конечно, мы готовы делиться опытом. По инициативе президента России разворачивается Фонд ветеранов. В ближайшие недели первое подразделение откроется и в Новосибирске. Я думаю, что наши наработки будут востребованы, в том числе, для федеральной структуры, — отметил губернатор.

Напомним, что сертификат уже включает около 60 услуг и более 500 организаций исполнителей. В министерство труда и социального развития Новосибирской области на рассмотрение поступило 91 заявление, уже выдано 65 реабилитационных сертификатов.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация власть общество Андрей Травников


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