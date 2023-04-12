«Кузина» готовит к размещению второй выпуск облигаций

Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций ООО «Кузина». Об этом сообщает пресс-служба финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

— Предварительные параметры: объем — 70 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%), — говорится в сообщении.

В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 39, 42, 45 купонного периода и 36% в дату окончания 48 купонного периода. Также в даты окончания 24 и 36 купонного периода по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Привлеченные инвестиции эмитент направит на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 годах был направлен на погашение финансового долга.

Напомним, что ООО «Кузина» уже имеется один выпуск в обращении, размещенный в сентябре 2019 году с объемом эмиссии в 55 млн руб. и ставкой 15% годовых. На 31 март 2023 года эмитент осуществил 25 частичных досрочных погашений, объем в обращении составляет 8,23 млн руб. Полное погашение выпуска, согласно графику, состоится 26 августа 2023 года.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи «Кузины» через сети выросли на 24%.