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Андрей Травников поставил задачи по проведению предстоящего форума «Технопром»

  • 30/07/2025, 10:50
Андрей Травников поставил задачи по проведению предстоящего форума «Технопром»
Тема 2025 года: «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства»

За месяц до открытия XII Международного форума технологического развития «Технопром» зарегистрировались более 4500 участников, представляющих 32 российских региона и 15 зарубежных стран. Наибольший интерес проявляют делегации из Беларуси и Китая, откуда поступает основная часть иностранных заявок.

В ходе заседания программного комитета губернатор Андрей Травников дал оценку подготовке к форуму, который традиционно проводится в регионе в рамках Российской научно-технологической недели.

По информации заместителя губернатора Ирины Мануиловой, мероприятия стартуют 26 августа на площадках НГУ и НГТУ. Основные события запланированы на 27-29 августа в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Завершит неделю фестиваль для всей семьи «ТехноАрт», который пройдет под открытым небом в центре культуры и отдыха «Победа».

Организационный комитет «Технопрома-2025», возглавляемый заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, поддержал концепцию, направленную на достижение технологического лидерства и объединение усилий науки, промышленности и образования. Тема форума этого года: «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства».

В числе задач форума – демонстрация передовых моделей интеграции научных исследований и производства, анализ подготовки кадров для реализации научно-технологического потенциала и привлечение партнеров из дружественных стран к сотрудничеству в научной и образовательной сферах. Особое внимание уделяется участию регионов России в обсуждении программы научно-технологического развития.

Министр науки и инновационной политики области Вадим Васильев сообщил, что конгрессная программа XII «Технопрома» будет включать семь отраслевых треков, в том числе «Новые материалы и химия», «Атомные и энергетические технологии» и «Беспилотные системы». Также запланированы четыре тематических трека.

Директор ООО «Креативное бюро «Энгиро»» Никита Гирин доложил о готовности выставки «Технопрома», которая в этом году будет представлена в трех физических и двух виртуальных локациях. Впервые часть экспозиции разместится перед Экспоцентром, где пройдут мастер-классы, битвы роботов, кинопоказы и презентации VR-проектов. Интерактивная карта форума будет доступна онлайн с 1 августа.

Губернатор подчеркнул важность обеспечения транспортной доступности форума.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин сообщил о работе автобусных маршрутов и электропоездов, а также троллейбусов с автономным ходом, курсирующих между станцией «Обь» и Экспоцентром. По поручению главы региона будут организованы шаттлы и их брендирование.

Андрей Травников выразил уверенность в успешном проведении «Технопрома» и его дальнейшем укреплении в форумном календаре страны.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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